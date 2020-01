Neuchâtel Xamax a engagé pour une saison et demie le milieu de terrain Musa Araz (26 ans), qui revient d'une expérience mitigée dans son pays d'origine, la Turquie.

Ce Fribourgeois, formé par le FC Bâle, a été international suisse M21 et a connu la Super League avec le Lausanne-Sport (23 matches lors de la saison 2016-2017). Il a ensuite tenté une aventure en Turquie, où il a disputé l'Europa League avec le Konyaspor.

N'étant plus aligné en seconde partie de saison, il a été prêté en deuxième division à l'Afjet Afyonspor puis au Bursaspor. Musa Araz souhaitait revenir en Suisse et retrouver du temps de jeu, il a donc demandé la libération de son contrat pour s'engager avec les Neuchâtelois.

"Musa Araz est un joueur gaucher technique et doté d’une très bonne mentalité de travail. Il est capable de jouer à plusieurs postes au milieu et en attaque. Il connaît bien la Suisse et son championnat puisqu'il a déjà évolué à Lausanne et a grandi dans la région fribourgeoise", se réjouit l'entraîneur Joël Magnin dans un communiqué du club.

Neuchâtel Xamax espère obtenir la qualification du joueur rapidement, afin qu'il soit à disposition de l'équipe déjà ce samedi à Lugano.

