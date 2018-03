Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 juin 2013 02:19 26. juin 2013 - 02:19

Le chanteur américain Stevie Wonder envisage de chanter un gospel en arabe, dans son prochain album dédié à sa mère. L'objectif est que chacun "entende la parole de Dieu", confie la légende de la soul dans une interview publiée mardi sur le site du magazine "Rolling Stone".

"Gospel inspiré par Lula" - du nom de sa défunte mère - est un projet sur lequel travaille actuellement le chanteur de 63 ans: "On fait du gospel traditionnel et je pense à en faire un en arabe. Je veux entremêler tout ça parce que je pense que chacun doit entendre la parole de Dieu, qu'on lise le Coran, la Torah ou la Bible", dit-il.

La mère de Stevie Wonder, Lula Mae Hardaway, fille d'un paysan pauvre de l'Alabama, dans le sud des Etats-Unis, a été créditée pour avoir coécrit plusieurs chansons de son fils, comme "I Was Made to Love Her" et "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours." Elle est morte à Los Angeles en mai 2006 à l'âge de 76 ans.

"Je lui avais promis de faire un album de gospel, elle a toujours voulu que j'en fasse un", dit-il.

Stevie Wonder prépare également, en collaboration avec le producteur canadien David Foster, un album d'anciens et nouveaux titres accompagnés d'un orchestre symphonique.

Neuer Inhalt Horizontal Line