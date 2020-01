Pour l'heure, la Chine n'a annoncé aucune restriction aux déplacements dans le pays à l'approche des festivités du Nouvel an lunaire (25 janvier), une période sensible pendant laquelle des centaines de millions de Chinois empruntent autocars, trains et avions pour aller passer les fêtes en famille.

KEYSTONE/AP/MAS

(sda-ats)