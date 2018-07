Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

11 juillet 2018

Après le faux bond de Roger Federer, Wimbledon aura néanmoins droit à une affiche de rêve en demi-finale. Elle mettra aux prises Rafael Nadal à Novak Djokovic.

Pour se qualifier, l'Espagnol a dû livrer un rude combat face à Juan Martin Del Potro (no 5), conclu 7-5 6-7 (7/9) 4-6 6-4 6-4. Très attendu, le choc entre les deux hommes a tenu toutes ses promesses. Rebondissements, suspense et points "monstrueux" ont agrémenté cette rencontre, la plus belle depuis le début du tournoi.

Le no 1 mondial, toujours en course pour son troisième doublé Roland-Garros - Wimbledon après 2008 et 2010, s'est imposé après 4h48 d'un duel mémorable. Soit exactement la même durée qu'une autre partie d'anthologie - la plus belle de tous les temps ? - qu'il avait remportée contre Roger Federer en finale en 2008, déjà à Wimbledon.

Novak Djokovic a moins souffert pour écarter le Japonais Kei Nishikori (6-3 3-6 6-2 6-2). Le Serbe accède aux demi-finales de Wimbledon, une première pour lui en Grand Chelem depuis septembre 2016 et la finale perdue à l'US Open devant Stan Wawrinka.

L'ancien no 1 mondial (aujourd'hui 21e), qui court après son meilleur niveau depuis deux années parsemées de contre-performances, de confiance en berne et de pépins physiques, a fait un pas en avant mercredi sur le Center Court, théâtre de trois de ses douze sacres majeurs (2011, 2014, 2015).

Rafael Nadal et Novak Djokovic s'affronteront vendredi pour la 52e fois sur le circuit, mais seulement la deuxième fois à Wimbledon. Le Serbe l'avait emporté en finale en 2011, tandis que l'Espagnole avait gagné (sur abandon) en demi-finale en 2007.

Duel à plus de 2m

S'il y aura de longs échanges entre Nadal et Djokovic, les aces vont pleuvoir dans l'autre demi-finale. Elle opposera le Sud-Africain Kevin Anderson (no 8), tombeur de Roger Federer, à l'Américain John Isner (no 9), vainqueur en quatre manches du Canadien Milos Raonic (6-7 7-6 6-4 6-3). Les deux géants - 2m03 pour Anderson, 2m08 pour Isner - disputeront la première demi-finale de leur carrière à Wimbledon.

Kevin Anderson est toutefois allé plus loin en Grand Chelem, lui qui était finaliste l'an dernier à l'US Open. John Isner n'avait, lui, encore jamais rejoint le dernier carré dans un tournoi majeur.

