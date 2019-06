Victime de nombreuses blessures ces derniers mois, Rafael Nadal s'est réjoui d'avoir "renversé une situation compliquée ces quatre dernières semaines", au-delà de 12e titre à Roland-Garros.

- Vous avez vécu une année difficile avec de nombreux problèmes de santé, qui vous ont contraint à renoncer à certains tournois ou à déclarer forfait parfois. Cela rend-il ce titre encore plus satisfaisant?

"Cette année a été difficile, mais la précédente aussi. En 2018, je n'ai disputé que neuf tournois, et je n'en ai terminé que sept. J'ai tout de même terminé l'année au 2e rang mondial, en gagnant Roland-Garros et en étant proche de remporter Wimbledon (réd: où il avait été battu 10-8 au cinquième set par Novak Djokovic). J'ai abandonné à l'US Open. J'ai connu beaucoup de problèmes, j'ai souffert du genou, et j'ai dû subir une intervention au pied. Mon niveau de jeu était bon au début de cette année, mais j'ai ensuite eu des soucis à Indian Wells (réd: où il avait renoncé à affronter Roger Federer en demi-finale), à Acapulco. J'ai connu trop de difficultés au cours des 18 derniers mois. Cela rend ces dernières semaines encore plus spéciales."

- A quel point a-t-il été difficile de vous relever jusqu'à vous imposer à Roland-Garros ?

"Quand vous avez plusieurs blessures qui s'enchaînent, c'est difficile. Après Indian Wells, je n'étais pas bien mentalement, physiquement non plus. J'avais perdu cette énergie. Parfois, quand vous recevez constamment des coups, vous êtes groggy, vous ne savez plus d'où ils viennent. Monte-Carlo et Barcelone ont été difficiles pour moi, mentalement je ne prenais plus de plaisir, j'étais trop inquiet à propos de mon état physique et, pour être honnête, trop négatif. Après mon premier match à Barcelone (réd: contre Leonardo Mayer), je suis resté seul quelques heures dans ma chambre, et j'ai réfléchi à ce qui m'arrivait et à ce que je devais faire. Une possibilité était de faire une pause, pour permettre à mon corps de récupérer, l'autre était de changer drastiquement mon attitude et ma mentalité pour jouer les semaines suivantes. J'ai été capable de changer, de me battre pour chaque petit progrès, sans espérer des avancées drastiques. Après, les choses se sont améliorées jour après jour, jusqu'à aujourd'hui. J'ai renversé une situation compliquée ces quatre dernières semaines. A Rome, plus que le titre, ce sont mes sensations qui m'ont aidé à arriver ici en étant convaincu que je pouvais rivaliser pour le titre. Ici, j'ai joué un super tournoi. Bien sûr, gagner ce trophée signifie beaucoup. Mais personnellement, ce changement de dynamique, c'est la chose dont je suis le plus satisfait."

- Avez-vous le record de titres en Grand Chelem de Roger Federer (20) en tête ?

"Bien sûr que ça me motive, mais ça ne m'obsède pas et ça ne m'a jamais obsédé. Bien sûr que j'aimerais, je ne vais pas mentir, mais est-ce que j'en fais l'objectif de ma carrière ? Non. Ce n'est pas pour ça que je me lève chaque matin, que je m'entraîne, que je joue des tournois. Si je me retrouve en position de le faire et que j'y arrive, j'en serai très heureux. Mais j'ai déjà réussi quelque chose qui va bien au-delà de tout ce dont j'aurais pu rêver, j'ai une carrière longue et pleine de succès, j'ai vécu plein d'expériences que je n'aurais jamais pu vivre sans le tennis. Gagner douze fois ici a une signification unique, j'accorde plus de valeur à ça qu'à toute autre statistique que je n'ai pas en tête."

