Ce contenu a été publié le 18 mai 2018 15:03 18. mai 2018 - 15:03

Rafael Nadal a abandonné un set à l'Italien Fabio Fognini (19e) avant d'accélérer et de décrocher sa place pour les demi-finales du tournoi Masters 1000 de Rome en s'imposant 4-6 6-1 6-2.

En cas de victoire finale au Foro Italico, l'Espagnol reprendrait la place de no 1 mondial à Roger Federer.

Nadal est donc sur le point d'effacer l'affront de l'an dernier, lorsqu'il avait été sorti en quarts de finale (par Dominic Thiem) de ce Masters 1000 qu'il a déjà gagné sept fois. Face à Fognini, il s'est montré le plus solide et le plus régulier, malgré un passage à vide qui l'a vu perdre cinq jeux de suite au 1er set après avoir mené 4-1. Fognini a dû être soigné au genou gauche au 3e set, alors qu'il était mené 3-2.

