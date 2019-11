Rafael Nadal aura bien du mal à conserver la place de no 1 mondial à l'issue du Masters ATP.

Impuissant, le gaucher espagnol s'est lourdement incliné (6-2 6-4) devant le tenant du titre Alexander Zverev (no 7) pour son entrée en lice dans le groupe Andre Agassi.

Incertain jusqu'au dernier moment en raison de douleurs aux abdominaux qui l'avaient contraient à déclarer forfait pour sa demi-finale à Paris-Bercy neuf jours plus tôt, Rafael Nadal n'a pas eu l'ombre d'une chance dans cette partie. Le Majorquin ne s'est ainsi pas procuré la moindre occasion à la relance.

Le jeune marié a fait illusion en début de match, remportant ses deux premiers jeux de service pour mener 2-1. Mais il a concédé les sept jeux suivants pour se retrouver mené 6-2 2-0 par un Alexander Zverev impressionnant sur son service (11 aces, 88% des points gagnés derrière sa première balle) et prompt à profiter de la moindre balle courte pour prendre l'initiative à l'échange.

Alexander Zverev décroche ainsi sa quatrième victoire d'affilée dans l'O2 Arena de Londres, où il avait cueilli son plus beau titre il y a un an. Le vainqueur du dernier Geneva Open a même successivement battu Roger Federer (demi-finale 2018), Novak Djokovic (finale 2018) et Rafael Nadal sur ce court. Un exploit rare, d'autant plus qu'il avait perdu ses cinq premiers duels avec l'Espagnol.

L'Allemand se mesurera mercredi à Stefanos Tsitsipas (no 6) dans le choc des gagnants de cette première journée. Rafael Nadal en découdra quant à lui avec Daniil Medvedev (no 4). Avec une pression accrue: l'Ibère n'a plus que 440 points d'avance sur Novak Djokovic au classement ATP, alors qu'une victoire dans un match de poule en rapporte 200 et une qualification pour la finale 400.

Neuer Inhalt Horizontal Line