Rafael Nadal (no 3) s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale à Wimbledon. L'Espagnol n'a lâché que six jeux face à João Sousa (ATP 69), balayé 6-2 6-2 6-2 en 1h45' au 4e tour.

Sacré pour la 12e fois sur la terre battue de Roland-Garros un mois plus tôt, Rafael Nadal figure pour la septième fois en quart de finale sur l'herbe londonienne. S'il évolue dans le même registre que lors de ses quatre premières sorties, il ne devrait pas non plus trembler en quart de finale face à Sam Querrey (ATP 65).

Le gaucher majorquin s'est montré intraitable sur son service face à João Sousa, qui ne s'est pas procuré la moindre balle de break et n'a inscrit que 13 points à la relance. Il avait réalisé le même genre de démonstration au 3e tour face à Jo-Wilfried Tsonga, dont le maigre butin fut de 10 points inscrits sur le service adverse.

