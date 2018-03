Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 septembre 2013 06:08 03. septembre 2013 - 06:08

Genève - Rafael Nadal (no 2) sera bien présent au rendez-vous des quarts de finale de l'US Open. L'Espagnol a dominé l'Allemand Philipp Kohlschreiber (no 22) 6-7 (4/7) 6-4 6-3 6-1 en 3h12'.

Le gaucher majorquin a donc concédé son premier set de la quinzaine, alors qu'il a pourtant mené 6-5 0/40 à la relance dans la manche initiale. Il n'a néanmoins toujours pas concédé le moindre jeu de service dans ce tournoi. Philipp Kohlschreiber ne s'est procuré qu'une seule balle de break dans cette rencontre disputée en nocturne par une forte humidité, alors qu'il comptait déjà un service de retard dans l'ultime set...

Rafael Nadal en est donc désormais à 19 succès en 19 matches disputés cette année sur dur. De quoi aborder en totale confiance le quart de finale qui l'opposera à son compatriote Tommy Robredo (no 19), vainqueur en trois manches du fantôme de Roger Federer (no 7) un peu plus tôt dans la soirée. D'autant plus qu'il a remporté les six précédents duels livrés face au Catalan...

Le deuxième quart de finale du bas du tableau mettra aux prises David Ferrer (no 4) et Richard Gasquet (no 8). L'Espagnol , qui mène 8-1 dans leur face-à-face, s'est imposé en quatre manches (7-6 3-6 7-5 7-6) face au Serbe Janko Tipsarevic (no 18). Le Français a quant à lui eu besoin de cinq sets (6-7 7-6 2-6 7-6 7-5) et 4h40' pour venir à bout du canonnier canadien Milos Raonic (no 10). Il a dû écarter une balle de match dans le tie-break du quatrième set avant de gagner le droit de disputer son deuxième quart de finale majeur, six ans après s'être hissé dans le dernier carré à Wimbledon.

