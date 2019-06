La course au titre symbolique de meilleur joueur de tous les temps semble plus que jamais relancée. Sacré une 12e fois à Roland-Garros, Nadal se retrouve à 2 longueurs du recordman Roger Federer.

L'Espagnol compte désormais 18 titres du Grand Chelem à son tableau de chasse.

"Je ne suis pas du genre à me vexer si mon voisin possède une maison plus grande que la mienne", a assuré l'Espagnol après sa victoire sur Dominic Thiem (6-3 5-7 6-1 6-1) en finale à Paris. "Bien sûr que j'aimerais (battre son record), je ne vais pas mentir. Mais est-ce que j'en fais l'objectif de ma carrière? Non", a-t-il glissé.

"Si je me retrouve en position de le faire et que j'y arrive, j'en serais très heureux. Mais j'ai déjà réussi quelque chose qui va bien au-delà de tout ce dont j'aurais pu rêver", a poursuivi Rafael Nadal, qui n'a jamais été aussi proche de son éternel rival. Il ne comptait ainsi "que" 8 titres majeurs lorsque Roger Federer a égalé Pete Sampras (14) il y a 10 ans à Paris. Et il en était à 11 lorsque le Bâlois a soulevé son 17e trophée en 2012 à Wimbledon.

Federer peut reprendre ses aises

Rafael Nadal n'a pourtant pas vraiment profité de la longue disette du Bâlois pour se rapprocher plus dangereusement. Roger Federer s'est même redonné une certaine marge lorsqu'il a renoué avec la victoire lors de l'Open d'Australie 2017 après ses six mois de pause forcée: il avait alors porté son total à 18, Rafael Nadal conquérant son 15e "Major" quatre mois plus tard à la Porte d'Auteuil.

Le temps, que Roger Federer prend un malin plaisir à défier, ne joue il est vrai pas franchement en faveur du Bâlois. Ce dernier aura 38 ans lors du prochain US Open, alors que Rafael Nadal a fêté ses 33 ans durant cette quinzaine parisienne. Le Maître serait bien inspiré de reprendre ses aises le mois prochain sur "son" gazon de Wimbledon, où il partira en quête d'une 9e couronne et où ses chances de victoire sont les plus grandes en Grand Chelem.

"Il continue de progresser"

Ce que Rafael Nadal a réalisé à la Porte d'Auteuil, où il a remporté 12 des 15 dernières éditions (2004-2008, 2010-2014, 2017-2019), est en tout cas hallucinant. A titre de comparaison, seuls trois hommes ont remporté plus de titres majeurs dans toute l'histoire du tennis: Roger Federer, Novak Djokovic (15) et Pete Sampras. Cinquième joueur le plus titré, Roy Emerson a gagné 12 "Majors", mais au total!

Rafael Nadal, dont le bilan sur terre battue dans des matches en cinq sets est de 118 succès pour 2 défaites, semble parfaitement capable de poursuivre son règne à la Porte d'Auteuil. "Il continue de progresser et de développer son jeu. S'il ne le faisait pas, il n'aurait pas connu autant de succès ici", a souligné Dominic Thiem, victime de l'Ibère lors des deux dernières finales de Roland-Garros.

Quelques facteurs X

Mais nul ne sait jusqu'à quand les genoux meurtris de Rafael Nadal tiendront le choc, et jusqu'à quand il gardera la même motivation et la même passion. Depuis son quintuplé parisien (2010-2014), il n'a d'ailleurs gagné qu'un seul trophée majeur en dehors de Roland-Garros (US Open 2017), et il semble de moins en moins à l'aise sur les autres surfaces. Il ne jouera d'ailleurs aucun tournoi de préparation à Wimbledon afin de ménager ses genoux.

D'autre part, Rafael Nadal n'est pas le seul joueur susceptible de déloger Roger Federer de son piédestal: avide de revanche après avoir échoué dans sa quête d'un quatrième titre majeur consécutif, Novak Djokovic n'en restera certainement pas à 15. Le Serbe sera l'homme à battre à Wimbledon et à l'US Open. Les jeunes loups, Dominic Thiem, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas en tête, finiront quant à eux bien par avoir des crocs suffisamment aiguisés. Et Stan Wawrinka est à nouveau capable de frapper un grand coup...

