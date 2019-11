Les Global Series de la NHL font faire une troisième escale en Suisse en 2020. Comme l'an dernier, c'est à Berne que se jouera le match de présaison, cette fois contre les Nashville Predators.

Après les New Jersey Devils de Nico Hischier et Mirco Müller en 2018, ce sera au tour des enfants du pays Roman Josi et Yannick Weber d'avoir droit à "leur match" sur sol suisse.

Le capitaine des Nashville Predators, qui vient de signer un contrat de 72 millions de dollars avec la franchise du Tennessee, sera bien évidemment la tête d'affiche de cette rencontre face au champion de Suisse et ancien club de la star des Preds.

Les Global Series feront halte en Suisse pour la troisième année de suite après donc Berne en 2018 et Lausanne cet automne pour le match entre le LHC et les Philadelphia Flyers.

