Nashville n'y arrive plus

Malgré un but et deux assists de Kevin Fiala, Nashville a subi sa sixième défaite de suite contre les New York Rangers samedi (4-3). Plusieurs autres Suisses se sont également distingués.

Il y a vraiment un problème du côté de Nashville. Alors que les Predators avaient connu un très bon début de saison, ils n'ont plus remporté le moindre match depuis le 14 décembre (4-3 contre Vancouver).

Samedi, dans leur patinoire, ils ont pourtant affiché une combativité qui n'avait rien d'une résignation. A l'image de Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a été présent sur les trois buts des Predators contre les Rangers. Il a d'abord participé à la première égalisation à 1-1 de Nick Bonino, avant de signer en solo le 2-2. Fiala a encore été impliqué lorsque Nashville a pris l'avantage à 3-2 à la mi-match. Mais les New Yorkais ont retourné la rencontre en début de dernier tiers.

Reste que l'international suisse, qui était accompagné de Roman Josi côté Predators, a été nommé deuxième étoile de la partie. Il a par ailleurs dépassé la barre des 20 points (7 buts et 13 assists) sur la saison grâce à sa belle performance.

Plusieurs points suisses

Mais il n'a pas été l'unique représentant helvétique à s'être mis en valeur lors de cette journée chargée de NHL. Plusieurs de ses compatriotes ont en effet été crédités d'un assist. A commencer par Sven Bärtschi, lequel faisait son retour à la compétition après plus de deux mois d'absence pour une commotion cérébrale. Vancouver s'est imposé 3-2 en prolongation à Calgary.

Jonas Siegenthaler a également contribué au succès 3-2 de Washington contre Ottawa avec un point. Même bilan pour Nico Hischier, lors de la victoire 2-0 de New Jersey contre les Carolina Hurricanes, et Sven Andrighetto (défaite 3-2 des Colorado Avalanche contre les Chicago Blackhawks).

