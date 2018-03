Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 08:56 03. mars 2018 - 08:56

Nashville a failli se faire surprendre vendredi soir en NHL. Les leaders de la Conférence Ouest ont dû attendre la prolongation pour venir à bout de Vancouver, avant-dernier du classement (4-3 ap).

Les Predators avaient choisi de ménager plusieurs joueurs pour cette partie, dont leurs Bernois Roman Josi et Yannick Weber ainsi que leur gardien Pekka Rinne. Kevin Fiala était, lui, bel et bien sur la glace. Et le St-Gallois s'est illustré en signant le 2-2, son 22e but de la saison.

Malmené durant toute la partie, Nashville s'est vite mis à l'abri en prolongation, marquant après 43 secondes grâce à Calle Jarnkrok.

Du côté de Vancouver, Sven Bärtschi n'a pas pu aller au bout de la rencontre. L'attaquant bernois s'est blessé à une épaule au cours du deuxième tiers, ce qui l'a contraint à quitter ses partenaires.

Parmi les autres Suisses alignés vendredi soir, Nino Niederreiter s'est lourdement incliné avec Minnesota face à Colorado (7-1). Défaite également pour les New Jersey Devils de Nico Hischier, dominés 3-1 par Carolina.

