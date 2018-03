Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 22:45 03. mars 2018 - 22:45

Damien Brunner a été rattrapé par les blessures.

L'attaquant de Lugano, 31 ans, s'est brisé la jambe samedi contre Davos et ne jouera plus cette saison, a annoncé son club. Brunner s'est blessé à la 18e minute lors d'une intervention sur Gregory Sciaroni. Sa jambe, bloquée, a tourné et s'est fracturée.

Le HC Lugano tremble car son capitaine Alessandro Chiesa a lui aussi dû sortir durant le 1er tiers et pourrait ne plus être apte du tout cette saison.

