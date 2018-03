Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Rarement un match aura fait autant de dégâts que le Davos - Lugano de samedi.

Le club tessinois, qui avait déjà perdu pour toute la saison Damien Brunner, victime d'une fracture de la jambe, sait désormais qu'il ne pourra plus compter non plus sur son capitaine Alessandro Chiesa, ni sur Dario Bürgler !

Les deux hommes ne joueront plus cette saison. Chiesa souffre d'une déchirure du tendon d'Achille qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée dimanche déjà. Bürgler est quant à lui touché à l'épaule droite et doit passer d'autres examens médicaux pour déterminer la suite de son traitement. Un passage au bloc opératoire n'est pas exclu.

Ces deux blessures s'ajoutent donc à celle de Damien Brunner, dont la jambe gauche, bloquée, a tourné et s'est brisée. L'attaquant, déjà sur le flanc durant la préparation (épaule) et qui n'était revenu qu'en décembre - ratant ainsi l'avion pour les JO -, va passer d'autres examens lundi qui doivent déterminer plus précisément la gravité du mal dont il souffre.

