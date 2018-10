Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 octobre 2018 22:15 27. octobre 2018 - 22:15

Fribourg Gottéron a pris une belle revanche sur le CP Berne. Après deux récentes défaites en Coupe d'abord puis vendredi en championnat, les Dragons ont croqué les Ours, battus 3-0 à Saint-Léonard.

Les protégés de Mark French ont fait la différence lors du tiers médian, durant lequel ils ont inscrit trois buts en moins de cinq minutes par Mottet, Rossi et Schmutz. Le k.-o. était réussi. Et la victoire n'a plus fait de doute quand Berne a été incapable de profiter de quatre minutes à cinq contre quatre au milieu de l'utime période.

Gottéron a évolué sans son patron de la défense, Philippe Furrer blessé la veille. Pour compenser son absence, le club fribourgeois a fait appel à Dan Weisskopf (Ajoie). Malgré cela, Reto Berra a fêté un blanchissage bienvenu.

Fin de série

Invaincu aux Vernets depuis le début de la saison en sept matches, Genève Servette a vu cette série être brutalement interrompue. Les Aigles de Chris McSorley ont été surpris par les Langnau Tigers, qui l'ont emporté 6-2.

Les Genevois sont pourtant parvenus à gommer un déficit initial de deux longueurs en égalisant à la 22e, mais leur élan a été brisé peu après par un doublé d'Elo (25e/33e), dont le 3-2 inscrit alors que les visiteurs étaient en infériorité numérique. Deux grossières erreurs de Descloux en au troisième tiers mettaient fin aux espoirs de retour des Grenat.

Le LHC va mieux

Le Lausanne HC se porte mieux, après deux victoires successives face au leader Bienne. Les Vaudois ont gagné 4-2 devant leur public samedi - buts de Bertschy, Vermin et Kenins (2), après leur succès 2-1 24 heures plus tôt dans le Seeland. Ces trois points permettent aux LHC de revenir à une longueur de la dernière place qualificative pour les play-off.

Cela va par contre de mal en pis pour le HC Davos, englué à l'avant-dernière place du classement avec déjà onze points de retard sur la barre. Devant leur public, les Grisons ont concédé une nouvelle défaite face à Lugano, les Tessinois s'imposant 6-1 après avoir déjà gagné 5-2 chez eux vendredi. Le magicien Arno Del Curto trouvera-t-il une solution pour ralentir la dégringolade de son club?

Neuer Inhalt Horizontal Line