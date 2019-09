Le premier match dans la nouvelle patinoire de Malley n'a pas souri aux Vaudois. Genève a empoché ce derby lémanique 5-3 en maximisant ses chances et le stress des Vaudois.

Ils étaient plus de 9000 à espérer une entrée en matière réussie, à voir leur club se montrer digne de ce nouvel écrin finalement nettement plus impressionnant rempli que vide.

Dans ces matches qui sont des événements, il faut être à la hauteur et ne pas se laisser prendre par le stress. Or certains leaders vaudois n'ont pas réussi à se libérer. Monstre d'expérience, Tobias Stephan a failli. Après dix (!) secondes, Wingels a trouvé la lucarne de l'ancien Zougois à la suite d'un engagement gagné par Smirnovs consécutif à un dégagement interdit assez bête de Junland. Le Suédois a dans l'ensemble connu une partie difficile avec à sa charge deux pénalités stupides.

Et puis lorsque Winnik a enfilé le 1-3 à la 23e, 90 secondes après un 1-2 signé Fehr dans un angle très fermé, Peltonen a décidé de ne pas exposer davantage son portier numéro un.

Est-ce cette patinoire version NHL miniature qui a coupé les ailes à certains et donné des forces à d'autres? Toujours est-il que du côté vaudois, la ligne Moy-Emmerton-Almond a tenu la baraque, tout comme Petteri Lindbohm en défense. Les Nord-Américains aiment les matches spéciaux et le Finlandais s'affirme de plus en plus comme le meilleur défenseur du LHC. Le premier trio composé de Vermin, Jeffrey et Herren a pour sa part en revanche eu de la peine à se trouver.

Dans les rangs genevois, on a su capitaliser sur les rares occasions à disposition tout en surfant sur cette douce vague d'euphorie qui émane du vestiaire grenat. Les trois briscards Wingels, Winnik et Fehr ont tous inscrit leur nom sur la feuille de match, rappelant leur importance au sein du contingent et en ce début de saison presque idyllique pour les Aigles. Idyllique et insolent parce que même dominés dans tous les secteurs de jeu, les joueurs de Pat Emond ont cette faculté de capitaliser la moindre erreur adverse.

Et puis il y a ce but décisif signé Le Coultre, ancien junior du LHC parti au Canada et revenu à Genève pour bénéficier d'un temps de jeu intéressant. Comme un petit pied de nez à l'histoire...

Genève-Servette demeure dans le duo de tête avec ses 14 points, alors que Lausanne est 8e avec six unités.

