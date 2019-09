L'heure est aux finitions sur le chantier de la nouvelle patinoire de Lausanne.

L'enceinte, dont la capacité sera de quelque 9600 places et qui sera sise au coeur d'un complexe sportif plus vaste, accueillera son premier match le 24 septembre à l'occasion du derby de National League Lausanne - Genève-Servette.

Les travaux, commencés au printemps 2017, auront donc duré un peu moins de deux ans et demi. Depuis la démolition de l'ancien Malley, le LHC évoluait dans une patinoire provisoire de 6700 places bâtie sur le site des anciens abattoirs et ayant coûté plus de 10 millions de francs. Le club et le Centre sportif de Malley (CSM) ont conclu avec un assureur un accord de naming pour l'ensemble du bâtiment qui portera le nom de "Vaudoise aréna".

Neuer Inhalt Horizontal Line