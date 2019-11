Premier match depuis sa blessure au genou le 17 septembre et, déjà, deux points: Julien Sprunger a réussi un retour lumineux sur les glaces de National League.

Le no 86 a bien choisi son moment, offrant dans la prolongation la victoire 2-1 à Fribourg-Gottéron contre Genève-Servette!

Avant de faire chavirer Saint-Léonard (64e), le capitaine des Dragons avait déjà servi Desharnais pour l'ouverture du score à la 18e. La réintégration d'un tel poids lourd du vestiaire a sans doute été facilitée par l'actuel élan des Fribourgeois, vainqueurs pour la quatrième fois consécutive en championnat.

Un rush automnal qui replace clairement Gottéron (9e) dans la course aux play-off, après un début d'exercice calamiteux. A l'opposé, la jeunesse grenat, déjà vaincue dans le premier duel de l'exercice contre Fribourg il y a un mois et demi et, surtout, battue pour la cinquième fois sur ses sept dernières rencontres, connaît un sérieux coup de mou. Tömmernes avait égalisé à la 38e.

La coupure internationale n'a visiblement pas permis au HC Lugano de soigner ses plaies. Il faut dire que le déplacement chez le leader Zurich et son attaque performante tombait tout sauf au bon moment...

Les Lions n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire (7-2), prenant rapidement deux longueurs d'avance par Bodenmann et Blindenbacher avant de passer la vitesse supérieure dans le tiers médian par Krüger, Roe et, encore, Bodenmann. Lequel s'est même offert un triplé en marquant le 7-1.

