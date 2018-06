Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 20:44 29. juin 2018 - 20:44

Représentant des Français de Suisse à l'Assemblée nationale, le député d'origine sud-coréenne Joachim Son-Forget a reçu cette semaine à Paris la nationalité kosovare. Le président Hashim Thaqi l'a ainsi remercié pour son aide pendant la guerre.

Il lui a remis le décret de naturalisation à l'occasion d'une cérémonie suivie également par l'ambassadeur du Kosovo en France. A l'occasion des dix ans de l'indépendance du Kosovo, le chef de ce petit Etat balkanique a encore offert à Joachim Son-Forget la médaille présidentielle, indique ce dernier sur son compte Facebook, photo à l'appui.

Agé de 34 ans, le député de la majorité présidentielle La République en Marche a été élu l'an dernier à l'Assemblée nationale par près de 75% des voix face à la sortante Claudine Schmid, des Républicains.

Joachim Son-Forget avait été trouvé par la police abandonné à l'âge de trois mois sur un trottoir de Séoul. Adopté par une famille française de Haute-Marne, dans l'actuelle région Grand Est, il grandit à Langres, puis fait ses études à Dijon, Paris et Lausanne.

Titulaire d'un doctorat en médecine, d'une maîtrise en sciences cognitives décrochée à Normale Sup à Paris, il est aussi claveciniste et karatéka. Il a rejoint très tôt le mouvement En Marche!, dont il a été le référent territorial, et a été très actif en Suisse durant la campagne d'Emmanuel Macron.

