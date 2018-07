Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

6 juillet 2018 - 17:05

Les corps de 28 personnes mortes dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes, dont de nombreux Chinois, ont été récupérés, ont annoncé vendredi les autorités. Le drame a eu lieu au large de la station balnéaire de Phuket dans le sud de la Thaïlande.

"Vingt-six corps ont été retrouvés et ramenés" à terre. "Deux autres le seront bientôt", a déclaré Archayon Kraithong, de la police touristique. "La mission se poursuit".

Les corps ont été retrouvés, flottant et portant toujours des gilets de sauvetage, à plusieurs kilomètres de la zone où avait coulé le Phoenix. Le bateau de plongée a été pris dans une tempête jeudi avec des vagues de cinq mètres de haut, en rentrant d'une journée d'excursion au départ de Phuket.

Des plongeurs ont également vu "plus de dix corps" flottant à l'intérieur de l'épave, a indiqué un officier de la marine thaïlandaise, le contre-amiral Charoenphon Khumrasee. Selon lui, les plongeurs devaient tenter de récupérer ces corps dans la journée.

Vague de cinq mètres

Une survivante chinoise retrouvée à plusieurs kilomètres du lieu du naufrage, après avoir passé la nuit dans l'eau, a été hospitalisée à Phuket, a constaté un journaliste de l'AFP. Son état de santé n'était pas connu.

Le Phoenix transportait au total 105 passagers, en majorité des touristes chinois. Il a été surpris par une vague de cinq mètres après avoir ignoré un avis de tempête en cette saison de mousson où la mer d'Andaman est tumultueuse.

"Le ciel était dégagé quand nous sommes partis, nous n'imaginions pas que le temps pouvait changer si vite", racontait Wu Jun, 28 ans, qui était à l'hôpital au chevet de son épouse Long Hai Ning. Le couple, en lune de miel, était séparé sur le bateau mais a survécu. "Je me suis accroché à la balustrade et me suis hissé par-dessus bord", a-t-il raconté.

Ilot prisé des touristes

Des corps, enveloppés dans des sacs, étaient ramenés à Phuket. Ils étaient transférés à l'hôpital pour y être identifiés.

L'épave se trouve selon la marine thaïlandaise à 40 mètres de profondeur, à quelques kilomètres de l'îlot de Koh He connu pour ses formations coralliennes et prisé des touristes. Outre les plongeurs participant aux opérations de recherches, des hélicoptères passaient vendredi la zone au peigne fin.

"Je ne suis pas vraiment sûr de combien pourront survivre", a déclaré aux journalistes, le visage fermé, le gouverneur de Phuket, Noraphat Plodthong. Le bilan de ce naufrage en fait l'un des pires dans l'histoire récente de la Thaïlande.

Le numéro deux de la junte thaïlandaise, Prawit Wongsuwon, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les raisons pour lesquelles le bateau a pris la mer malgré l'avis de tempête émis depuis mercredi. Plusieurs bateaux semblent avoir ignoré les avertissements de ne pas emmener les touristes en excursion dans les îles autour de Phuket.

