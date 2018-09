Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2018 06:18 17. septembre 2018 - 06:18

Dwyane Wade rempile une dernière fois.

L'emblématique arrière de Miami a annoncé dimanche qu'après une longue réflexion, il avait décidé à 36 ans de poursuivre sa carrière pour une seizième et dernière saison en NBA.

"Je crois que c'est une bonne idée que vous me souteniez pour une dernière danse, pour une dernière saison, j'ai donné à ce sport tout ce que je pouvais et j'en suis très heureux", a déclaré Wade dans une longue vidéo publiée sur sa chaîne. "Je vais tout donner, profitons-en une dernière saison", a-t-il poursuivi.

"Je ne suis plus aussi rapide, je ne saute plus aussi haut, je ne suis plus ci ou plus ça, mais je peux encore faire plein de choses", a souri le triple champion NBA, sacré champion olympique avec les Etats-Unis en 2008.

Wade finira donc sa carrière avec Miami, l'équipe de ses débuts NBA en 2003, où il est revenu en cours de saison dernière après quelques mois largement décevants sous le maillot de Cleveland où évoluait alors son grand ami, LeBron James.

Il a bouclé la saison 2017/18 avec une moyenne de 12 points par match sous le maillot du Heat, éliminé au 1er tour des play-off par Philadelphie (4-1).

Son départ acrimonieux de Miami en 2016 a marqué un tournant dans sa carrière: il avait alors rejoint Chicago (2016/17) où il ne s'est pas entendu avec plusieurs joueurs, puis avait tenté de se relancer à Cleveland, sans grand succès.

Avec Miami, "D-Wade" a remporté trois titres de champion NBA, en 2006, 2012 et 2013, les deux derniers avec LeBron James et Chris Bosh avec lesquels il a formé l'un des meilleurs "Big Three" de l'histoire de la NBA.

