Les joueurs de NBA pourraient être autorisés à retourner à partir du 1er mai dans les salles d'entraînement de leur club sous certaines conditions. Ils le feraient sur une base volontaire.

Si la réglementation locale ne l'interdit pas, les joueurs de NBA pourront suivre des sessions individuelles à partir de vendredi, selon ESPN. Les entraînements en équipe ne sont toutefois toujours pas autorisées en raison de la crise du coronavirus.

Des solutions alternatives auraient aussi été trouvées pour les équipes des villes où un couvre-feu continue de s'appliquer. Mais certains managers ont d'ores et déjà fait part de leurs inquiétudes sanitaires concernant la réouverture des salles d'entraînement.

La décision de la NBA de rouvrir certaines installations en raison d'un assouplissement des mesures locales ne change en rien le calendrier pour une reprise du jeu. Le commissaire Adam Silver et les propriétaires estiment avoir besoin de plus de temps pour se faire une idée plus précise de la possibilité, du moment ou de la manière dont la saison pourrait reprendre.

