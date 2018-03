Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

12 mars 2018 - 06:20

Houston a gagné 105-82 à Dallas en NBA. Grâce à ce succès, Clint Capela - auteur de 4 points et 8 rebonds en 23 minutes de jeu - et ses coéquipiers ont décroché leur place en play-off.

Les Rockets sont la première équipe de la Conférence Ouest à se qualifier pour les séries. Ils ont rejoint les Toronto Raptors et les Boston Celtics, respectivement leader et 2e de la Conférence Est, déjà qualifiés pour la phase finale depuis la semaine dernière.

Sans son marqueur attitré James Harden, laissé au repos pour soigner un genou douloureux, Houston a connu une brève alerte, quand Dallas a compté six points d'avance durant le 2e quart-temps. Mais Chris Paul (24 points) et Eric Gordon (26 points) ont rapidement remis les Mavericks à leur place et offert à leur équipe une 52e victoire en 66 matches.

