Kobe Bryant est décédé dimanche matin à 41 ans dans le crash de son hélicoptère, intervenu à Calabasas, dans le sud de la Californie.

L'information, révélée par le site américain d'actualités des célébrités TMZ, a été confirmée par plusieurs médias, dont ESPN et le Los Angeles Times.

Kobe Bryant, père de quatre enfants, a été pendant 20 ans la star des mythiques Los Angeles Lakers, franchise avec laquelle il a remporté cinq titres NBA. Il fait partie des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. Il avait été dépossédé de la troisième place de ce classement samedi soir par l'actuelle star des Lakers, LeBron James.

Le Los Angeles Times évoque des conditions brumeuses dans la région des collines de Calabasas, citant des sources sans les nommer. L'accident de l'hélicoptère privé de l'ancien joueur, s'est produit peu avant 10h00 du matin en Californie, selon les déclarations du bureau du shérif du comté de Los Angeles. Il a déclenché un incendie qui a rendu difficile l'accès des pompiers sur le lieu du crash. Selon le journal, cinq personnes se trouvaient à bord et aucune n'aurait survécu. On ne connaît pas encore les causes du drame.

Bryant a disputé son dernier match en avril 2016, concluant son époustouflante carrière en inscrivant... 60 points contre Utah. Au moment de tirer sa révérence, le no 8 et 24 des Lakers (il a porté les deux maillots), champion en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010, MVP en 2008, détenait pas moins de neuf records en NBA. Formant durant plusieurs saisons un duo de choc avec Shaquille O'Neal, le "Mamba Noir", né à Philadelhpie, a été une des plus grandes stars de l'ère post-Michael Jordan, dont beaucoup en avaient fait son successeur.

L'arrière avait été drafté en treizième position en 1996 par les Charlotte Hornets mais avait été directement transféré à Los Angeles. Le tout sans passer par l'université. Dix-huit fois sélectionné pour le All-Star Game, Kobe Bryant a également remporté deux fois la médaille d'or aux JO, en 2008 et 2012. Il affiche des statistiques de 25 points par match (trois saisons à 30 ou plus, dont celle de 2005/06 à 35,4), 5,2 rebonds et 4,7 passes décisives.

