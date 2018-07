Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juillet 2018 07:19 10. juillet 2018 - 07:19

Houston joue un drôle de jeu durant la free agency NBA. Les Rockets ont perdu leur ailier camerounais Luc Mbah a Moute, qui s'est engagé avec les Los Angeles Clippers pour une saison.

Bien sûr, Mbah a Moute n'était pas un joueur majeur de Houston. Mais à force de tergiverser, Houston a fini par voir le Camerounais partir direction le Pacifique. Tout comme il a vu Trevor Ariza s'en aller à Phoenix.

A moins que cette perte était voulue par les Rockets qui, selon ESPN, veulent désormais faire signer Carmelo Anthony, l'ancienne star de Denver et New York désormais à Oklahoma City (où il sort d'un exercice plus que moyen).

Et, pendant ce temps, toujours rien sur le dossier Clint Capela. Le Genevois, à qui il reste une année de contrat dans le Texas, est semi-agent libre cet été. Ce qui signifie que n'importe quelle équipe peut lui soumettre une offre mais que Houston a la possibilité de garder son pivot en s'alignant sur les mêmes chiffres.

Les négociations autour d'un nouveau contrat peinent à aboutir, les deux parties étant passablement éloignées l'une de l'autre. Entre les départs d'Ariza et de Mbah a Moute et les complications sur le dossier Capela, difficile de ne pas se dire que la prolongation du contrat de Chris Paul, à qui on a offert le maximum (160 mio de dollars sur quatre ans) en s'approchant ainsi du plafond salarial, complique désormais la tâche des Rockets.

