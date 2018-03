Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2014 09:40 13. juillet 2014 - 09:40

Pau Gasol quitte les Los Angeles Lakers. Libre de tout contrat et convoité par de nombreuses franchises, l'intérieur espagnol de 34 ans jouera à l'avenir pour les Chicago Bulls.

Le natif de Barcelone devrait remplacer Carlos Boozer au poste d'ailier-fort au sein du cinq de base des Bulls. Un Boozer qui, lui, devrait faire le chemin inverse et s'engager avec les Lakers.

En six ans à Los Angeles, Gasol a notamment décroché deux titres NBA en 2009 et 2010. La saison dernière, qui fut catastrophique pour les Lakers, il a tourné à 17,4 points et 9,7 rebonds de moyenne par match.

Pau Gasol était convoité par de nombreux clubs depuis le début de l'été, dont notamment San Antonio et Oklahoma City.

Autre star très demandée, Carmelo Anthony a finalement décidé de rester aux New York Knicks. L'ailier a prolongé son contrat de cinq ans pour 120 millions de dollars, selon les médias américains.

