Ce contenu a été publié le 21 décembre 2009 08:46 21. décembre 2009 - 08:46

Berne - La neige a provoqué son lot de tôles froissées sur maintes routes du Plateau suisse, transformées en patinoires. Dans le canton de Zurich, des collisions ont fait six blessés, qui ont dû être emmenés à l'hôpital. La police cantonale bernoise a elle recensé trois blessés.

Entre dimanche en fin d'après-midi et lundi matin, une quarantaine d'accidents ont été recensés sur le réseau routier bernois, a indiqué la police. Dix-huit d'entre eux se sont produits sur l'autoroute. La plupart se sont soldés par des dégâts matériels.

Dans le canton de Zurich, quelque 27 accidents ont eu lieu, selon la police. Celle-ci invite les conducteurs à adapter leur vitesse aux conditions météo et à la mauvaise visibilité.

