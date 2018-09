Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 septembre 2018 07:39 20. septembre 2018 - 07:39

Nestlé Skin Health, l'activité soins de la peau du géant veveysan de l'alimentation, emploie plus de 5000 personnes dans 40 pays et a généré quelque 2,7 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2017 (archives).

Nestlé veut "explorer les options stratégiques" pour son activité Nestlé Skin Health. Le géant veveysan, numéro un mondial de l'alimentation, prévoit d'achever l'analyse de ses affaires dans le domaine des soins de la peau avant mi-2019.

Alors que la direction a confirmé l'orientation "stratégique du groupe et a décidé de mettre davantage l'accent sur les produits d'alimentation, de boissons et de santé nutritionnelle", elle est également arrivée à la conclusion que Nestlé Skin Health se situe "de plus en plus en dehors du périmètre stratégique du groupe", explique jeudi ce dernier.

La filiale Nestlé Skin Health, dont le siège est à Lausanne, dispose d'une gamme de produits avec les médicaments sur ordonnance Epiduo et Soolantra, les solutions médicales de dermatologie esthétique Restylane et Azzalure, ainsi que les produits grand public Cetaphil et Proactiv.

Cette activité emploie plus de 5000 personnes dans 40 pays et a généré quelque 2,7 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2017. "Le moment est venu d'explorer la meilleure structure de propriété pour Nestlé Skin Health et d'envisager les options qui lui permettront de continuer à prospérer", a indiqué le directeur général Mark Schneider.

Neuer Inhalt Horizontal Line