Le groupe alimentaire Nestlé a inauguré un centre de recherche et de développement à Pékin ainsi qu'une plateforme de technologie des systèmes à Shenzhen en Chine, apprend-on par voie de communiqué lundi.

Le montant des investissements correspondants n'a pas été dévoilé.

Le centre de recherche et développement de la multinationale à Pékin compte 40 spécialistes et se concentre sur la création de nouveaux produits alimentaires et boissons, à l'attention des consommateurs sur le marché asiatique.

La plateforme de technologie des systèmes est une extension du centre de technologie de Nestlé System à Orbe, dans le canton de Vaud. Les chercheurs y conçoivent de nouveaux systèmes de fabrication des boissons pour les activités de Nestlé de par le monde.

