Ce contenu a été publié le 11 juillet 2011 09:39 11. juillet 2011 - 09:39

Nestlé veut acquérir 60% du confiseur chinois Hsu Fu Chi. Le montant de l'opération est évalué à 1,4 milliard de francs. La multinationale vaudoise avait confirmé il y a une semaine déjà être en discussion avec la société chinoise.

Hsu Fu Chi International produit des confiseries, des snacks à base de céréales, des gâteaux et l'en-cas traditionnel chinois "sachima". La société cotée à Singapour, détenue majoritairement (56,5%) par la famille Hsu, a publié pour 2010 un chiffre d'affaires équivalent à 669 millions de francs. Elle gère quatre grandes fabriques en Chine et emploie 16'000 personnes.

Dans le détail, Nestlé propose de racheter via une procédure dite "scheme of arrangement" les titres des actionnaires indépendants de Hsu Fu Chi, soit 43,5% du capital-actions, à 4,35 dollars de Singapour (2,98 francs environ) par titre. L'offre représente une prime de 24,7% par rapport au cours moyen des 180 derniers jours.

S'y ajoutera une participation de 16,5% acquise auprès de la famille Hsu. Dans son communiqué de lundi, Nestlé affirme avoir déjà obtenu des engagements des deux plus gros actionnaires indépendants, qui détiennent respectivement 9% et 16,5% de Hsu Fu Chi, pour un vote en faveur du "scheme of arrangement".

Les produits de Hsu Fu Chi complètent bien le portefeuille existant de Nestlé en Chine, qui inclut des produits culinaires, du café soluble, de l'eau embouteillée, de la poudre de lait et des produits de l'industrie de la restauration, relève le groupe vaudois.

Nestlé rappelle par ailleurs être présent en Chine depuis plus de vingt ans. Il y gère 23 usines et deux centres de recherche et développement, employant au total 14'000 personnes. Le groupe a enregistré dans la région Chine des ventes de 2,8 milliards de francs l'an dernier. Pour mémoire, Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 109,7 milliards en 2010 avec un effectif de 280'000 personnes.

A la Bourse suisse, l'annonce largement attendue de cette transaction n'a eu lundi à l'ouverture de la séance qu'une influence marginale sur l'action Nestlé.

