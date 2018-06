Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Nestlé Waters veut certifier d'ici à 2025 l'ensemble de ses sites d'embouteillage avec Alliance for water stewardship (AWS), organisme dédié à la gestion durable de l'eau, a annoncé jeudi son président directeur général lors d'un déplacement à Vittel (Vosges).

"L'eau est un des principaux défis en matière de développement durable auquel la société civile et notre entreprise doivent faire face", a indiqué Maurizio Patarnello, PDG du groupe Nestlé Waters.

"Nous nous engageons à certifier tous les sites d'embouteillage de Nestlé Waters à travers le monde avec ce standard qui fait autorité sur le plan international", soit 80 à 90 usines dans 34 pays d'ici à 2025, a-t-il assuré.

L'entreprise, qui avait annoncé en 2017 vouloir certifier vingt usines d'embouteillage d'ici à 2020, a obtenu la certification de huit sites, notamment au Pakistan, au Canada et aux Etats-Unis.

En Suisse, la démarche AWS du site d'Henniez démarrera en 2019 "avec l'analyse des risques et défis liés à l'eau", en vue d'une certification dans le courant de l'année 2020, précise le géant veveysan dans un communiqué.

"On doit accélérer notre démarche dans un monde où l'eau est une ressource précieuse et rare. On doit prendre encore plus largement cet engagement de certifier tous nos sites", a souligné auprès de l'AFP le PDG.

AWS, une association mondiale regroupant entre autres des entreprises, ONG et des organismes publics, a lancé en 2014 un cadre applicable à l'échelle mondiale basé sur des critères environnementaux, sociaux et économiques pour une gestion durable de l'eau.

Avec ce partenariat, le groupe souhaite "favoriser une plus large et meilleure collaboration avec les parties prenantes locales dans la gestion des ressources en eau", a-t-il précisé dans un communiqué.

"Etant le leader mondial de l'hydratation de qualité, nous avons l'obligation de rassurer partout où nous opérons ceux qui partagent avec nous les aquifères", a dit M. Patarnello, qui a choisi Vittel, dans les Vosges, "le site historique de Nestlé Waters, le plus grand site en France pour l'eau plate, avec Contrex", pour annoncer le projet de certification.

