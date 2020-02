Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a discuté lundi d'une "normalisation" des relations entre le Soudan et Israël lors d'un entretien surprise et historique en Ouganda avec Abdel Fattah al-Burhane. La rencontre a été dénoncée par les Palestiniens.

La rencontre intervient au moment où le président palestinien Mahmoud Abbas exhorte les dirigeants arabes, musulmans et africains à dénoncer le plan du président américain Donald Trump censé mettre un terme au long conflit israélo-palestinien qu'il juge trop favorable à Israël.

Mais nombre de dirigeants arabes maintiennent pour l'instant le silence sur ce plan, alors que l'Etat hébreu, lui, tente de resserrer ses liens avec des pays de la région qui lui étaient historiquement hostiles.

"J'ai rencontré à Entebbe (Ouganda) le président du Conseil souverain du Soudan... et nous avons convenu d'entamer une coopération qui normalisera les relations entre les deux pays", a déclaré sur Twitter M. Netanyahu, à l'occasion d'une visite d'un jour en Ouganda, sa cinquième en Afrique "depuis environ trois ans et demi".

"Coup de couteau dans le dos"

"Cette rencontre est un coup de couteau dans le dos du peuple palestinien", a fustigé Saëb Erekat, négociateur en chef et secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), au moment où selon lui, "l'administration du Président Donald Trump et le Premier ministre israélien Netanyahu tentent de détruire la cause palestinienne".

Les pays arabes ont historiquement fait du règlement de la question palestinienne la condition d'une normalisation avec Israël. Mais M. Netanyahu défend une approche inversée dans laquelle ce serait une normalisation avec les pays arabes qui favoriserait la paix avec les Palestiniens.

Parmi les pays arabes, Israël n'entretient de relations diplomatiques qu'avec l'Egypte et la Jordanie. M. Netanyahu ne cesse de proclamer que les nouvelles réalités régionales, à commencer selon lui par l'expansion de l'influence iranienne, créent une convergence d'intérêts avec les pays arabes.

La question du Darfour

Une normalisation avec le Soudan serait d'autant plus significative que Khartoum a longtemps accusé Israël de soutenir les rébellions sud-soudanaises et du Darfour. Le Soudan du Sud est devenu un Etat indépendant en 2011 tandis que le conflit dans la région occidentale soudanaise du Darfour perdure.

Omar el-Béchir, président soudanais destitué en avril, accusait notamment Israël de soutenir le chef rebelle Abdelwahid Nour, du Darfour.

Aujourd'hui dirigé par une autorité de transition menée par le général al-Burhane, "le Soudan s'oriente vers une nouvelle direction positive... le général Abdel Fattah al-Burhane désire aider son pays à se moderniser en mettant fin à son isolement", a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué.

Omar el-Béchir est l'objet de deux mandats d'arrêt émis par la CPI pour "génocide", "crimes contre l'humanité" et "crimes de guerre", au Darfour, où la guerre a fait 300'000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU. D'ailleurs des milliers de Soudanais ont demandé l'asile en Israël au cours de la dernière décennie.

Ambassade à Jérusalem

Israël tente aussi de convaincre un nombre croissant de pays de suivre l'exemple des Etats-Unis en reconnaissant Jérusalem comme sa capitale, à l'instar du plan Trump présenté la semaine dernière à Washington.

Israël considère toute la ville comme sa capitale, alors que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

L'Ouganda "étudie" la possibilité d'ouvrir une ambassade à Jérusalem, a annoncé lundi son président Yoweri Museveni, à l'issue d'une rencontre avec M. Netanyahu.

Neuer Inhalt Horizontal Line