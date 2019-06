Dans le cadre du chantier de la Collégiale de Neuchâtel, quatre cloches monumentales, dont une datant de 1503, ont été restaurées. Elles n'avaient plus sonné en choeur depuis au moins 15 ans et s'étaient même tues pendant une année.

"Les cloches artisanales du passé ont une sonorité unique, c'est ce qui fait le charme de celles de la Collégiale", a déclaré vendredi Fabienne Hoffmann, historienne des monuments et spécialiste romande en campanologie. L'édifice compte trois cloches dans sa tour sud.

Elles datent de 1503, 1786 et 1823. Cette dernière est un bourdon, qui pèse environ 2 tonnes. La tour nord a une cloche beaucoup plus moderne puisqu'elle date de 1930.

"Les cloches n'avaient pas subi de travaux depuis 90 ans", a expliqué la spécialiste. Or, avec le temps, le système de sonnerie, le joug, le moteur ou notamment la cloche elle-même subissent les effets du vieillissement.

Les cloches de la Collégiale de Neuchâtel ne sont utilisées qu'à des fins religieuses. "Il a été décidé d'économiser la cloche médiévale de 1503, un objet aussi ancien en activité étant rare", a ajouté Fabienne Hoffmann. Les quatre cloches ne sonneront donc à l'avenir ensemble que lors des temps forts religieux comme Noël ou Pâques.

En temps ordinaire, seules trois cloches fonctionneront. Une sonnerie différente a aussi été conçue pour les mariages et les enterrements. Les cloches sont "un instrument de musique avec lequel il est possible de jouer", chacune donnant une autre note, a déclaré l'experte.

Mesures contre les incendies

Le chantier de restauration de la Collégiale a démarré en 2008. La première phase des travaux a coûté 8,3 millions de francs. La seconde, qui a démarré en 2014, va se monter à 15,2 millions et s'achèvera en 2022. Les travaux de restauration seront dévoilés au public lors des journées du patrimoine les 14-15 septembre.

"Avec l'incendie de Notre-Dame à Paris, on a vu combien des églises et des cloches pouvaient émouvoir", a déclaré Christine Gaillard, conseillère communale. "Un chantier est toujours un moment névralgique et on a donc rajouté des extincteurs au début des travaux", a expliqué Marc Hübscher, architecte.

"Durant le chantier, on a fait aussi plusieurs exercices avec les pompiers pour qu'ils connaissent les lieux et les bornes en cas d'incendie", a précisé le directeur du chantier. "On va aussi ajouter un système de détection incendie dans les combles".

La construction de la Collégiale a débuté vers 1190 et s'est achevée vers 1270-1280. A cheval sur deux influences stylistiques, une partie de l'édifice est de style roman et l'autre gothique.

