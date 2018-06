Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 juin 2018 14:10 27. juin 2018 - 14:10

La Ville de Neuchâtel veut toujours bannir les pailles jetables en plastique d'ici à début 2019, même si elle ne pourra pas promulguer d'interdiction. Elle se défend d'être allée trop vite et reconnaît qu'une solution juridique n'a pas encore été trouvée.

La Ville avait déclaré à mi-mai vouloir être la première ville de Suisse à bannir les pailles jetables en plastique d'ici à début 2019 et privilégier les pailles biodégradables ou lavables, en inox ou en bambou. "Ni les cantons, ni les communes ne sont habilités à promulguer des interdictions d'usage", a déclaré le conseiller d'Etat Laurent Favre, en marge de l'examen des comptes au Grand Conseil.

Et cela semble bloqué au niveau fédéral. Le Conseil fédéral a en effet déclaré en juin aux conseillers nationaux qu'il n'a pas l'intention de suivre les mesures de l'UE visant à bannir les produits plastiques à usage unique, privilégiant des solutions venant des milieux économiques eux-mêmes.

"Si on veut se cacher derrière du juridisme, on peut toujours quand on est une collectivité publique", a déclaré mercredi la conseillère communale de Neuchâtel Violaine Blétry de Montmollin sur les ondes de la RTS. "A un moment donné, on doit montrer de l'enthousiasme, une volonté politique sur une thématique".

La conseillère communale renchérit en disant "que la Ville de Neuchâtel a voulu le faire d'une manière très forte et c'est ça qu'il faut garder en tête. Même si c'est symbolique comme prise de conscience, elle réussit et l'objectif est atteint".

Accord de branche comme issue ?

Pour préparer les restaurateurs à ce changement, Neuchâtel a lancé une campagne d'incitation et de sensibilisation. Les établissements publics peuvent se faire livrer gratuitement un kit de 400 pailles compostables, ainsi que des affiches et autocollants pour sensibiliser les clients.

De son côté, la directrice de GastroNeuchâtel, Karen Allemann a souligné qu'il n'y a pas toujours besoin d'interdictions pour sensibiliser les gens. Elle assure que son organisation continuera son travail de sensibilisation auprès de ses membres, d'autant que la "démarche a vraiment été très bien perçue par les clients".

L'issue pourrait venir d'un accord de branche cantonal comme pour les sacs plastiques. Canton, Ville et représentants des établissements publics en discuteront lors d'une rencontre à la fin de l'été.

