Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi à la majorité qualifiée de soutenir un programme d'impulsion et de transformations, grâce à une alliance PS-PLR. Les divers crédits d'engagement se montent au total à 70,8 millions de francs.

"Les investissements insuffisants dans le canton de Neuchâtel péjorent la situation", a déclaré le conseiller d'Etat Laurent Kurth. "Des actes concrets sont donc nécessaires."

"Il faut doter l'Etat de moyens suffisants pour enrichir le pipeline et valoriser le potentiel d'investissements de tiers pour générer des volumes conséquents", a ajouté le chef des finances. Les engagements retenus provoqueront un retour sur investissement par la génération de revenus nouveaux ou d’économies structurelles, a-t-il précisé.

Ce programme ne se substitue pas aux investissements ordinaires. Les crédits ne concernent que des dépenses extraordinaires qui seront clairement délimitées dans le temps, soit sur une période de sept ans.

Accélérer les réformes de l'Etat

Sur la somme de 70,8 millions de francs, 49 millions seront consacrés à soutenir l’intervention d’autres acteurs, ce qui permettra de profiter d’un effet multiplicateur. Les autres 21,8 millions seront investis ou engagés directement par l’État dans des projets préparant les investissements futurs ou des réformes de structures, et donc des réductions de dépenses.

Les dépenses de fonctionnement seront neutralisées dans le compte de résultat via un prélèvement à une réserve dédiée. Les députés ont en effet accepté par 97 voix et 1 non et 10 abstentions d'attribuer 18 millions de francs à cette réserve, grâce à la réaffectation de plus-values comptables.

Les députés ont amendé les différents crédits du Conseil d'Etat, mais pour une somme totale neutre au final.

La culture à La Chaux-de-Fonds

Grâce à son programme d'impulsions, l'Etat va notamment encourager l’innovation et le développement économique par la création de la structure Microcity SA. Il veut aussi développer des infrastructures en matière de Mobilité 2030 (RER, liaison Corcelles-Bôle, Littorail, nouvelles gares), assainir des bâtiments de l’enseignement post-obligatoire ou encore moderniser des établissements médico-sociaux.

Par régions, l'Etat veut que le Bas du canton devienne une "Smart Région". Il va donc cofinancer un programme de modernisation des relations entre les citoyens, les entreprises, les acteurs associatifs et les collectivités publiques, basé sur une utilisation innovante des nouvelles technologies.

Dans les Montagnes neuchâteloises, le canton veut cofinancer un centre permanent dédié aux arts de la rue. Il veut apporter aussi son soutien pour permettre à La Chaux-de-Fonds de devenir la première capitale culturelle suisse en 2024.

Dans le Val-de-Travers, le canton veut octroyer une subvention d'impulsion pour revaloriser le site de Dubied à Couvet. Il veut aussi soutenir la commune de Val-de-Ruz pour lui permettre de créer un pôle économique au Chillou à Boudevilliers.

Vers davantage de numérisation

Via un autre volet, le Conseil d’État veut aussi financer et "garantir le succès des réformes en cours". Le canton entend permettre une numérisation progressive des prestations publiques, une meilleure transversalité et une plus grande intégration des services et prestations de l’État, respectivement une meilleure conduite des partenariats.

Neuer Inhalt Horizontal Line