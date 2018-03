Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 juin 2013 09:05 08. juin 2013 - 09:05

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans un immeuble à la rue du Seyon à Neuchâtel, à l'extrémité de la zone piétonne. Il n'y a pas de blessé mais deux personnes ont été conduites à l'hôpital pour des contrôles et 19 autres ont été évacuées.

L'alarme a été donnée à 03h55. Le feu, qui ne s'est pas propagé aux étages inférieurs ni aux immeubles adjacents, était sous contrôle à 04h35.

Une vingtaine de véhicules ont été mobilisés ainsi que 59 personnes, dont 29 professionnels et 24 pompiers volontaires, et 15 policiers. "Une instruction sera ouverte pour déterminer les causes de cet incendie d'ampleur", a dit le procureur.

