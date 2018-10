Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 octobre 2018 17:55 28. octobre 2018 - 17:55

Neuchâtel Xamax perd à nouveau. Après 4 matchs sans défaite, il s'est incliné 2-1 contre Lucerne. De quoi avoir des regrets.

Avec trois matchs nuls sur les trois derniers matchs, Xamax n'avançait pas beaucoup au classement. Mais en perdant contre l'équipe de Suisse centrale, cela ne fait que confirmer sa place de lanterne rouge.

Pourtant, les Neuchâtelois peuvent avoir certains remords. En première mi-temps, dans leur système en 3-5-2 devenu presque habituel, ils n'auraient pas dû encaisser ce but de Pascal Schürpf juste avant la mi-temps. Un centre anodin, monté bien haut dans les airs, que le Lucernois a pu reprendre de la tête pour tromper Walthert.

Xamax a eu sa chance

Car Xamax a mené 1-0 dès la 29e minute, suite à une superbe frappe de Charles Pickel, concluant là une rare sortie de balle propre en transition. Malgré l'égalisation, cela n'aurait pas dû rester le seul but inscrit par Neuchâtel. Il y avait des espaces dans le repli lucernois qui le permettaient.

Decastel l'a bien senti, lorsqu'il a choisi de repasser dans un classique système à quatre défenseurs à la pause. De quoi être plus haut dans la moitié de terrain adverse et attaquer avec un nombre plus important de joueurs. Xamax a donc eu ses opportunités, notamment par Gaëtan Karlen (63e) et Max Veloso (75e), ainsi que Raphaël Nuzzolo en fin de match. Sans les concrétiser.

Et comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, c'est un Lucerne sans grandes inspirations qui a trouvé la faille. A la 81e, c'est Christian Schneuwly qui s'est cette fois élevé au deuxième poteau, pour donner l'avantage à son équipe.

Thoune laisse la 2e place

Dans les autres matchs de la journée, Saint-Gall a peut-être profité de l'euphorie européenne de Zurich. Les joueurs de Ludovic Magnin ont été dominés par ceux de Peter Zeidler (3-2). Les Brodeurs se rapprochent ainsi du podium, sur lequel Thoune a cédé sa place de dauphin de YB à Bâle. Les Bernois ont perdu 2-1 à Lugano.

