Neuchâtel Xamax a perdu le match qu'il ne devait pas perdre. Battus 3-2 à la Maladière par le FC Thoune, les Xamaxiens ont galvaudé une occasion en or d'enfoncer leurs adversaires du jour.

A la faveur de cette victoire acquise sur une réussite de Chris Kablan à la 86e minute, les joueurs de l'Oberland n'accusent plus que trois points de retard au classement sur Neuchâtel Xamax. Ils restaient sur une série de cinq défaites de rang. Avec une sixième, ils auraient eu un pied dans la tombe.

Cette défaite est cruelle pour les Xamaxiens. Menés 2-0 après un magnifique doublé de Miguel Castroman (48e et 52e) - son deuxième but est un véritable bijou -, ils ont eu l'immense mérite de recoller au score grâce à Arbenit Xhemajli (64e) et à Gaëtan Karlen (84e). Avant d'être crucifiés deux minutes plus tard par une subtile déviation de la tête de Kablan.

A Lucerne, le Servette FC a, pour la première fois de la saison, cueilli une deuxième victoire de rang. Six jours après son succès éclatant devant les Young Boys (3-0), la formation d'Alain Geiger s'est imposée 2-0 à la swissporarena. Auteur de l'ouverture du score à la 9e sur une talonnade géniale - le but de l'année ? - et de l'assist pour le 2-0 de Varol Tasar (24e), Grejohn Kyei été le héros de la rencontre. Le transfuge de Reims, dont les premiers pas avec les Grenat furent laborieux, a justifié pleinement la confiance d'Alain Geiger. Et si c'était lui le grand avant-centre qui manquait jusqu'à présent au Servette FC ?

