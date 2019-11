Jean-François Collet va devenir le nouveau propriétaire de Neuchâtel Xamax FCS. Il va en effet racheter l'ensemble des actions détenues par Christian Binggeli et son fils Grégory.

Le changement de propriétaire se fera à la fin 2019. Les Binggeli resteront cependant à leur poste respectif de président et de vice-président. Depuis qu'ils ont repris Xamax après la faillite lors du triste épisode Chagaev, ils ont réussi à ramener le club neuchâtelois de 2e ligue interrégionale à la Super League.

"Je suis le premier à applaudir ce qu'ont accompli Christian et Grégory Binggeli, ainsi que leur comité. Ils ont réussi un parcours extraordinaire", a expliqué "Jeff" Collet dans un communiqué publié sur le site du club.

L'ancien candidat à la présidence de l'ASF ne va pas tout bouleverser à la Maladière. "Je veux m'inscrire dans la continuité et apporter ma pierre à l'édifice, de manière à permettre au club de poursuivre sa progression", a encore dit le fondateur et président de l'Agence Grand Chelem Event SA, qui collabore déjà avec Xamax depuis un an et demi. GSE gère l'administration, le sponsoring et l'hospitalité du club rouge et noir.

