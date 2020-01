Après trois défaites de rang, New Jersey a relevé la tête. Les Devils se sont imposés 4-3 au shootout à Ottawa.

Nico Hischier et Mirco Müller ont apporté leur contribution à cette victoire acquise grâce aux réussites de Nikita Gusev et de Jack Hughes lors de la séance des penalties. L'attaquant a signé l'assist sur le 3-3 de Kyle Palmieri à la 57e minute alors que le défenseur a inscrit son deuxième point de la saison avec une passe décisive sur le 2-1 de Kevin Rooney (25e). Mirco Müller avait été surnuméraire lors des cinq dernières rencontres des Devils.

Jonas Siegenthaler et Timo Meier ont également connu les joies de la victoire lundi soir. Malgré l'absence d'Alex Ovechkin suspendu, Siegenthaler et Washington ont gagné 4-2 à Montréal. Pour leur part, Meier et San José ont battu 4-2 Anaheim.

La soirée fut moins belle pour Roman Josi et Yannick Weber. Nashville s'est, en effet, incliné 5-2 sur sa glace devant Toronto. Les deux Bernois, qui font la paire en défense, ont accusé un bilan de -2.

