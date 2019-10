La saison débute très mal pour Nico Hischier et New Jersey. Sur leur glace, les Devils se sont inclinés 5-4 aux tirs au but devant Winnipeg après avoir pourtant mené... 4-0.

Une réussite de Dmitry Kulikov à 11 secondes de la fin du deuxième tiers a été à l'origine de cette improbable remontada. Les Jets ont forcé la décision lors du shootout grâce à Kyle Connor et à Blake Wheeler. Crédité d'un bilan neutre Nico Hischier n'a pas participé à cette séance. Pour sa part, Mirco Müller a accusé un bilan de -1.

Comme Nico Hischier et Mirco Müller, Jonas Siegenthaler, victorieux 2-1 avec Washington contre les Islanders, et Timo Meier n'ont pas été crédités du moindre point. L'attaquant appenzellois et San José se sont inclinés une deuxième fois face Las Vegas. Sur leur glace, les Sharks ont été battus 5-1 deux jours après une première défaite 4-1 dans le Nevada.

Neuer Inhalt Horizontal Line