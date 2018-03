Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

New York - Un défunt, qui devait être embarqué à l'aéroport de New York, s'est retrouvé à la fourrière, selon le "New York Times". Mal stationné, le véhicule funéraire qui transportait le cadavre s'était fait enlever par la police.

Une affichette apposée sur la vitre arrière de la voiture, qui n'était pas un corbillard, indiquait "directeur de pompes funèbres en service", mais l'agent n'a vu ni la mention, ni le cercueil à l'intérieur. Il a fait embarquer le tout à la fourrière.

Le directeur des pompes funèbres s'est précipité au dépôt où, vu les circonstances, les 185 dollars à payer lui ont été épargnés. Il a tout de même dû s'acquitter de la contravention de 115 dollars, une somme qu'il entend contester.

Le cercueil a pu être embarqué à temps sur un vol à destination de Miami (Floride), où le mort devait être incinéré.

