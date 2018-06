Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2018 11:18 15. juin 2018 - 11:18

Michael Fora (22 ans) quitte Ambri-Piotta, dont il était le capitaine. L'international suisse a signé un contrat de deux ans avec les Carolina Hurricanes, en NHL.

Fora s'est récemment illustré lors des Mondiaux au Danemark, conclus avec une médaille d'argent. Le puissant joueur de 1m92 a attiré l'intérêt des Hurricanes, qui ont manqué les play-off au printemps dans la conférence est pour 14 points.

Leader naturel, Fora avait été nommé l'an passé capitaine de son club, et il était le plus jeune à tenir cette fonction en National League. En 53 matches de championnat, le défenseur a marqué 6 buts et donné 22 passes décisives.

Le joueur tessinois dispose déjà d'une expérience des patinoires d'Amérique du Nord. En 2014/2015, il a évolué comme junior pour les Kamloops Blazers (WHL).

