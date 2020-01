Nico Hischier s'est illustré lors de sa première participation au All Star Game de NHL à St-Louis. L'attaquant suisse des New Jersey Devils a inscrit deux buts et donné un assist.

Mais son équipe (Metropolitan division) s'est néanmoins inclinée 9-5 en demi-finale contre Atlantic division. Aligné avec Central division, Roman Josi a également été battu en demi-finale (10-5) contre Pacific division. Le défenseur suisse des Nashville Predators a été crédité de deux passes décisives.

En finale, Pacific s'est imposé 5-4 contre Atlantic. Les rencontres se disputaient en deux périodes de dix minutes.

