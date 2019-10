New Jersey a enfin conquis, sans Nico Hischier (blessé) mais avec Mirco Müller (durant 20 minutes), sa première victoire de la saison 2019/20 de NHL.

Les Devils, battus six fois en six rencontres, se sont imposés 5-2 jeudi à domicile face aux New York Rangers.

Les Predators semblent eux prendre un malin plaisir, en ce début d'exercice, à jouer aux montagnes russes. Nashville, qui restait sur un succès 5-2 contre Las Vegas, a perdu sur le même score contre les Arizona Coyotes. Ni Roman Josi ni Yannick Weber n'ont inscrit leur nom sur la feuille de score de la franchise du Tennessee.

