28 février 2018

Roman Josi s'est illustré une fois encore en NHL.

Le capitaine de Nashville a distribué la bagatelle de cinq assists à Winnipeg, où les Predators se sont imposés 6-5 pour cueillir leur cinquième succès d'affilée et conforter leur place de leaders de la Central Division.

Avec 5 points, Roman Josi égale tout simplement un record de la franchise du Tennessee. Le défenseur bernois est le cinquième Predator à y parvenir, le premier ayant été un autre défenseur offensif, Marek Zidlicky (février 2004). Il affiche désormais 44 points (10 buts, 34 assists) à son compteur personnel 2017/2018 alors que les Predators ont encore 20 matches à leur programme. Son record est de 61 points, réalisés dans le championnat régulier 2015/2016.

Roman Josi a notamment délivré une passe parfaite sur le but victorieux inscrit par le nouveau venu Ryan Hartman (ex-Chicago) à 60'' de la fin du match. Yannick Weber a quant à lui donné la passe sur le 4-5 signé Craig Smith (51e), alors que Kevin Fiala est resté muet. Nashville était mené 3-5 dans cette rencontre après 50'00''...

Nino Niederreiter a aussi fêté un succès mardi, mais sans marquer ni donner d'assistance. Le Minnesota Wild s'est imposé 8-3 contre les St. Louis Blues. Eric Staal (3 buts, 2 assists), Jason Zucker (1 but, 4 assists) et Mikael Granlund (2 buts, 2 assists) ont connu une soirée prolifique au sein d'une équipe qui pointe au 3e rang de la Central Division.

Un record pour Hall

Les New Jersey Devils ont quant à eux gagné 3-2 sur la glace des Pittsburgh Penguins. Taylor Hall poursuit sa belle série: auteur d'un but et d'un assist, l'attaquant canadien a réussi au moins un point lors des 15 derniers matches de son équipe (record de la franchise égalé), et même lors de ses 22 dernières apparitions. Son partenaire de ligne Nico Hischier n'a pas inscrit de point.

Timo Meier a en revanche trouvé le chemin des filets. L'attaquant appenzellois a inscrit le 3-1 lors du succès des San José Sharks à domicile contre les Edmonton Oilers (5-2). Meier a ainsi marqué 16 buts cette saison.

