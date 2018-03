Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 08:27 02. mars 2018 - 08:27

Vainqueurs 4-2 contre Edmonton, les Nashville Predators ont pris jeudi la tête de la Conférence Ouest de la NHL.

Un succès, le sixième consécutif, qui porte clairement les signatures de Viktor Arvidsson, auteur d'un doublé, et du portier Pekka Rinne (34 parades).

Capitaine de ces Preds irrésistibles actuellement, lui-même très en jambes en ce moment, Roman Josi a quitté la glace sans avoir inscrit le moindre point. Deux jours plus tôt, le Bernois avait égalé le record de sa franchise en délivrant... cinq assists dans le même match (contre Winnipeg). Pas de point non plus pour les deux autres Suisses de Nashville, Yannick Weber ni Kevin Fiala.

Timo Meier a pour sa part marqué pour la dix-septième fois (27 points) de l'exercice lors de la victoire 7-2 de San Jose contre Chicago. L'Appenzellois, qui en est à trois réalisations en quatre matches, a inscrit le 4-1 pour les Sharks.

C'est la défaite qui a été au rendez-vous pour Nino Niederreiter avec le Minnesota Wild. A domicile qui plus est, contre les Arizona Coyotes (5-3). El Nino en a quand même profité pour ajouter une passe décisive à son bilan de la saison (sur le... 1-0), qui est désormais de 23 points, dont 15 buts.

Quinze minutes pour un bilan de -2: la soirée n'a pas été une franche réussite pour Nico Hischier, battu 3-2 avec New Jersey par les Florida Panthers (privés de Denis Malgin, blessé). Mirco Müller était surnuméraire dans l'effectif des Devils.

