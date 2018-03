Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 mars 2018 08:36 11. mars 2018 - 08:36

Revenu au jeu après une absence de quatre matches, Roman Josi avait sans doute espéré mieux.

Nashville s'est incliné aux tirs au but (3-2) face à New Jersey, samedi en NHL, concédant sa première défaite après dix victoires.

Le capitaine des Preds a délivré une passe décisive à Ryan Johansen pour arracher l'égalisation - et les prolongations - à 64 secondes de la fin du temps réglementaire. Kevin Fiala et Yannick Weber ont également joué dans les rangs de Nashville, tout comme bien sûr Nico Hischier dans les rangs de New Jersey.

Des Devils, septièmes du classement de la Conférence Est avec un point d'avance sur Columbus et trois sur Florida (qui a joué trois matches de moins), pour qui cette victoire est très importante dans l'optique d'une participation aux play-off.

Neuer Inhalt Horizontal Line