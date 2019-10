L'Avalanche du Colorado est désormais la dernière équipe de NHL à ne pas avoir encore perdu cette saison.

La franchise de Denver s'est imposée lundi pour la cinquième fois de l'exercice, 6-3 chez les Washington Capitals de Jonas Siegenthaler.

Comme Nico Hischier la veille avec New Jersey, le défenseur suisse s'est blessé dans le dernier tiers-temps et n'a pas pu revenir sur la glace. On soupçonne une commotion cérébrale.

A l'inverse, Edmonton a lui concédé son premier revers 2019/20 face à Chicago (3-1). Gaëtan Haas n'a pour la deuxième fois de suite pas joué dans les rangs des Oilers.

